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    В Акстафе произошло ДТП, пострадал водитель

    Его состояние оценивается как среднетяжелое
    © Report

    Акстафа. 12 ноября. REPORT.AZ/. В Акстафе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории деревни Гыраг Кясямян.

    Авария произошла в результате столкновения автомобиля марки ВАЗ с препятствием на дороге. Находящийся за рулем житель села Гудрят Эльхан оглу Юсифлв 1986 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    Он был помещен в хирургическое отделение центральной больницы Акстафинского района. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

    По факту ведется следствие. 

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