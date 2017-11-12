В Акстафе произошло ДТП, пострадал водитель

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Акстафа. 12 ноября. REPORT.AZ/. В Акстафе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на территории деревни Гыраг Кясямян.

Авария произошла в результате столкновения автомобиля марки ВАЗ с препятствием на дороге. Находящийся за рулем житель села Гудрят Эльхан оглу Юсифлв 1986 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Он был помещен в хирургическое отделение центральной больницы Акстафинского района. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется следствие.