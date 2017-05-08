В Агджабеди под автомобильным мостом обнаружена противотанковая мина - ФОТО

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Агджабеди. 8 мая. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе обнаружена противотанковая мина.

Как передает карабахское бюро Report, сброшенная армянами по течению в реку Гаргар 62-мм противотанковая мина была обнаружена местными жителями под автомобильным мостом над рекой на территории села Муганлы.

О находке местные жители сразу же сообщили в службу 102 министерства внутренних дел.

На территорию были привлечены сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На данный момент сотрудники ANAMA готовятся к обезвреживанию мины.