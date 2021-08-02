В Агдаше трагически погиб работник кондитерского предприятия

В районную прокуратуру поступила информация о том, что 31 июля около 09 часов погиб работник предприятия по производству сладостей, расположенном на территории Агдашского района.

В районную прокуратуру поступила информация о том, что 31 июля около 09 часов погиб работник предприятия по производству сладостей, расположенном на территории Агдашского района.

Как сообщили Report в Агдашской районной прокуратуре, расследованием установлено, что Ульви Садыгов (1992 г.р.) погиб на месте от полученных телесных повреждений различной степени тяжести в результате несчастного случая во время работы на кондитерском предприятии "Orelay".

По данному факту в Агдашской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.