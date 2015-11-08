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    В аэропорту Хабаровска столкнулись два самолета

    В результате происшествия никто не пострадал

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В аэропорту Хабаровска в воскресенье, 8 ноября, столкнулись «Боинг-777» компании «Аэрофлот» и Ан-26. Об этом рассказал агентству РИА "Новости" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

    По его словам, лайнер, следовавший по маршруту Хабаровск-Москва, задел другой самолет во время выруливания на взлетно-посадочную полосу.

    В результате происшествия никто не пострадал. Решается вопрос об отправке пассажиров «Боинг-777» другим самолетом.

    Дальневосточная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.

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