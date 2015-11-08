В аэропорту Хабаровска столкнулись два самолета

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В аэропорту Хабаровска в воскресенье, 8 ноября, столкнулись «Боинг-777» компании «Аэрофлот» и Ан-26. Об этом рассказал агентству РИА "Новости" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По его словам, лайнер, следовавший по маршруту Хабаровск-Москва, задел другой самолет во время выруливания на взлетно-посадочную полосу.

В результате происшествия никто не пострадал. Решается вопрос об отправке пассажиров «Боинг-777» другим самолетом.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.