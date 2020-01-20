​В Абшероне обнаружен труп 84-летнего мужчины

В Абшеронском районе в одной из квартир обнаружен труп мужчины.
Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, инцидент зарегистрирован в Абшероне.
Так, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в квартире за запертой дверью в беспомощном состоянии находится один человек.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска, которые открыли дверь в квартиру и обнаружили там тело Наби Нифтали оглы Гурбанова, 1936 года рождения.
Тело Н.Гурбанова передан соответствующим органам.
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