​В Абшероне обнаружен труп 84-летнего мужчины

В Абшеронском районе в одной из квартир обнаружен труп мужчины.

Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, инцидент зарегистрирован в Абшероне.

Так, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в квартире за запертой дверью в беспомощном состоянии находится один человек.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска, которые открыли дверь в квартиру и обнаружили там тело Наби Нифтали оглы Гурбанова, 1936 года рождения.

Тело Н.Гурбанова передан соответствующим органам.