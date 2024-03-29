Установлены личности пострадавших в серьезном ДТП в Сальяне

Установлены личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.
Как сообщает муганское бюро
- Эльнур Халеддин оглу Гафаров (1987 года рождения)
- Самид Халил оглу Самедов (1981)
- Давуд Алигейдар оглу Эльдаров (1983)
- Джамиль Алипанах оглу Гасанов (1983)
- Адыгёзяль Атахан оглу Гёзялов (1977)
- Джавад Джахангир оглу Ибрагимов (1966)
- Шафаят Алипанах оглу Гасанов (1977)
- Ибрагим Тельман оглу Рахманов (1996)
- Джаннатали Ульфат оглу Алиев (1999)
- Замиг Алихан оглу Алиев (1983)
- Исмаил Нариман оглу Исмаилов (2003)
- Интигам Муса оглу Джабиев (1992) и еще три человека.
Все пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.