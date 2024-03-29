Установлены личности пострадавших в серьезном ДТП в Сальяне

Установлены личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.

Установлены личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.

Как сообщает муганское бюро Report , при столкновении микроавтобусов "Форд" и "Мерседес" травмы различной степени тяжести получили следующие жители Сальянского района:

Эльнур Халеддин оглу Гафаров (1987 года рождения)

Самид Халил оглу Самедов (1981)

Давуд Алигейдар оглу Эльдаров (1983)

Джамиль Алипанах оглу Гасанов (1983)

Адыгёзяль Атахан оглу Гёзялов (1977)

Джавад Джахангир оглу Ибрагимов (1966)

Шафаят Алипанах оглу Гасанов (1977)

Ибрагим Тельман оглу Рахманов (1996)

Джаннатали Ульфат оглу Алиев (1999)

Замиг Алихан оглу Алиев (1983)

Исмаил Нариман оглу Исмаилов (2003)

Интигам Муса оглу Джабиев (1992) и еще три человека.

Все пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.