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Установлены личности пострадавших в серьезном ДТП в Сальяне

Установлены личности пострадавших в серьезном ДТП в Сальяне Установлены личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.
Происшествия
29 марта 2024 г. 23:34
Установлены личности пострадавших в серьезном ДТП в Сальяне

Установлены личности пострадавших в результате ДТП в Сальянском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, при столкновении микроавтобусов "Форд" и "Мерседес" травмы различной степени тяжести получили следующие жители Сальянского района:

  • Эльнур Халеддин оглу Гафаров (1987 года рождения)
  • Самид Халил оглу Самедов (1981)
  • Давуд Алигейдар оглу Эльдаров (1983)
  • Джамиль Алипанах оглу Гасанов (1983)
  • Адыгёзяль Атахан оглу Гёзялов (1977)
  • Джавад Джахангир оглу Ибрагимов (1966)
  • Шафаят Алипанах оглу Гасанов (1977)
  • Ибрагим Тельман оглу Рахманов (1996)
  • Джаннатали Ульфат оглу Алиев (1999)
  • Замиг Алихан оглу Алиев (1983)
  • Исмаил Нариман оглу Исмаилов (2003)
  • Интигам Муса оглу Джабиев (1992) и еще три человека.

Все пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyətləri məlum olub - YENİLƏNİB

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