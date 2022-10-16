О нас

Установлены личности 9 человек, пострадавших в ДТП в Сальяне

Установлены личности 9 человек, пострадавших в ДТП в Сальяне Установлены личности пострадавших в результате столкновения двух автомобилей в Сальянском районе вчера вечером.
Происшествия
16 октября 2022 г. 13:55
Установлены личности 9 человек, пострадавших в ДТП в Сальяне

Установлены личности пострадавших в результате столкновения двух автомобилей в Сальянском районе вчера вечером.

По сообщению аранского бюро Report, в Сальянскую центральную районную больницу поступили:

Фараджов Фархад Мамед оглы, (1948 г.р.), житель г. Ширван, Фараджова Земфира Гуламгусейн гызы, (1958 г.р.), жительница г. Ширван, Мардиев Алиш Гюлоглан оглы, (1979 г.р.), житель Джалилабада, Керимли Зейнаб Керим гызы, (1966 г.р.), жительница города Баку, Абдуллаев Назим Ибрагим оглы, (1975 г.р.), житель Масаллы, Аббасов Ширван Сархад оглы, (1971 г.р.), житель Масаллы, Гусейнов Алафат Исабала оглы, (1964 г.р.), житель Сумгайыта, Агаева Арзу Теймур гызы, (1992 г.р.), жительница города Баку, Асадов Айяр Садат оглы, (1961 г.р.), житель города Ярдымлы.

Отметим, что ДТП зафиксировано на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через район. По предварительной информации, во время аварии травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Salyanda yol qəzasında xəsarət alan 9 nəfərin kimliyi məlum olub - SİYAHI

Самое читаемое

Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд
Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд
9 октября 2022 г. 21:41
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
10 октября 2022 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi