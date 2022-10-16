Установлены личности 9 человек, пострадавших в ДТП в Сальяне

Установлены личности 9 человек, пострадавших в ДТП в Сальяне

Установлены личности пострадавших в результате столкновения двух автомобилей в Сальянском районе вчера вечером.

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Установлены личности пострадавших в результате столкновения двух автомобилей в Сальянском районе вчера вечером. По сообщению аранского бюро Report, в Сальянскую центральную районную больницу поступили: Фараджов Фархад Мамед оглы, (1948 г.р.), житель г. Ширван, Фараджова Земфира Гуламгусейн гызы, (1958 г.р.), жительница г. Ширван, Мардиев Алиш Гюлоглан оглы, (1979 г.р.), житель Джалилабада, Керимли Зейнаб Керим гызы, (1966 г.р.), жительница города Баку, Абдуллаев Назим Ибрагим оглы, (1975 г.р.), житель Масаллы, Аббасов Ширван Сархад оглы, (1971 г.р.), житель Масаллы, Гусейнов Алафат Исабала оглы, (1964 г.р.), житель Сумгайыта, Агаева Арзу Теймур гызы, (1992 г.р.), жительница города Баку, Асадов Айяр Садат оглы, (1961 г.р.), житель города Ярдымлы. Отметим, что ДТП зафиксировано на участке автодороги Алят-Астара, проходящем через район. По предварительной информации, во время аварии травмы различной степени тяжести получили 9 человек. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал