Уроженца Азербайджана приговорили к 4 годам колонии в России за дачу взятки в крупном размере

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Суд Кировской области назначил уроженцу Азербайджана наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн. рублей, сообщает Report со ссылкой российские СМИ.

По информации следственного комитета области, к следователю Ленинского района обратился знакомый обвиняемого по одному из уголовных дел, уроженец Азербайджана, и предложил ему 2 миллиона рублей за то, чтобы обвиняемого выпустили из-под стражи.

Следователь отказывался брать взятку, но однако знакомый обвиняемого настаивал. Тогда о данном инциденте было сообщено руководству и иным правоохранительным органам. 7 мая при попытке передачи взятки в размере 2-х миллионов рублей мужчина был задержан.

Накануне на основании собранных следователями доказательств, мужчине был вынесен обвинительный приговор. Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры, суд назначил мужчине наказание в виде 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 миллионов рублей.