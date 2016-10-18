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    Уровень воды в водохранилище Пирсаат поднялся, частным хозяйствам нанесен ущерб - ФОТО

    В связи с ситуацией в районной ИВ создан штаб, на место происшествия привлечены тяжелая техника и живая сила

    Гаджигабул. 18 октября. REPORT.AZ/ В результате наблюдавшихся в последние дни интенсивных осадков уровень воды в горных реках поднялся.

    Как сообщает региональное бюро Report, по той же причине резко поднялся уровень водохранилища Пирсаат на территории одноименного села Гаджигабульского района.

    В результате этого в части, протекающей через село Ранджбар, река вышла из берегов и затопила 6 частных хозяйств.

    В связи с ситуацией в Исполнительной власти Гаджигабульского района был создан штаб. На место происшествия привлечены тяжелая техника и живая сила. Близ вспомогательного моста на территории села Ранджбар был вырыт вспомогательный канал, чтобы вода не затопила село. Из-за возникшей необходимости въезд в село пришлось перекрыть. Был обеспечен въезд в село через альтернативную дорогу. Жертв и разрушений нет.

    По словам председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям ИВ Гаджигабульского района Аслана Самедова, на территорию привлечена дополнительная техника и живая сила. 

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