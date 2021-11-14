Умер известный азербайджанский архитектор и художник

Скончался известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев.

Скончался известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев.

Как сообщает Report, Алиев умер в возрасте 87 лет.

Покойный являлся автором и соавтором архитектурно-мемориального комплекса на могиле Гусейна Джавида в Нахчыване, Международного Бакинского и Нахчыванского аэропортов имени Гейдара Алиева, нескольких станций метро, здания посольства Азербайджана в Турции и т.д.

С его именем связано строительство микрорайонов и поселка Ахмедли в Баку.

Р.Алиев награжден орденами "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал".

Отметим, что Расим Алиев является сыном академика Гасана Алиева.