Умер известный азербайджанский архитектор и художник

Скончался известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев.
Как сообщает Report, Алиев умер в возрасте 87 лет.
Покойный являлся автором и соавтором архитектурно-мемориального комплекса на могиле Гусейна Джавида в Нахчыване, Международного Бакинского и Нахчыванского аэропортов имени Гейдара Алиева, нескольких станций метро, здания посольства Азербайджана в Турции и т.д.
С его именем связано строительство микрорайонов и поселка Ахмедли в Баку.
Р.Алиев награжден орденами "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал".
Отметим, что Расим Алиев является сыном академика Гасана Алиева.