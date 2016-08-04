Уголовное дело директора частных охранных компаний ООО Qala-BTX и еще 23 лиц направлено в суд

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу директора частных охранных компаний ООО Qala-BTX Вугара Гусейнова и еще 23 лиц.

Как сообщает Report, уголовное дело лиц, обвиняемых в злоупотреблении доверием отдельных граждан и получении у них путем мошенничества крупной суммы денег, направлено в суд.

Дело будет рассмотрено в Бакинском суде по тяжким преступлениям в ближайшие дни.

Отметим, что в прошлом году министерство внутренних дел распространило информацию о бизнесмене, который под предлогом трудоустройства обманывал людей. Согласно информации, должностные лица частных охранных компаний ООО Azər Mühafizə и ООО Qala BTX, злоупотребив доверием отдельных граждан, заполучили у них крупную сумму денег.

В ходе проведенных расследований было выявлено, что директор ООО Qala-BTX и ООО Azər Mühafizə Вугар Гусейнов вместе с должностными лицами вышеуказанных компаний - Мирабталыбом Джафаровым, Камилем Байрамовым, Айдыном Гасановым, Фаризом Бабаевым и другими создал организованную группу. Члены группы под предлогом устройства на работу отдельных лиц и перевода денег на депозитный счет общества, собрали с них различные суммы денег, частично выплачивая им заработную плату до ноября 2014 года, затем присвоили эти деньги. Таким образом, эти лица совершили мошенничество в отношении граждан в столице, других городах и районах республики.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В отношении В.Гусейнова, М.Джафарова, К.Байрамова, А.Гасанова и Ф.Бабаева была избрана мера пресечения в виде ареста.

Данные лица обвиняются по ст.ст. 178.2.1, 178.2.2 и 178.2.4 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с причинением значительного ущерба) УК.