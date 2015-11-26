​У генерала МНБ взята подписка о невыезде - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Стало известно имя бывшей сотрудницы министерства национальной безопасности Азербайджана (МНБ), в отношении которой избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Как сообщает Report, это экс-начальник Оперативно-технического управления МНБ, генерал-майор Натаван Мирватова.

Отметим, что в распространенной вчера Генпрокуратурой информации говорится о выдвижении в отношении 21 бывшего сотрудника МНБ обвинений по соответствующим статьям УК.

В отношении 19 человек избрана мера наказания в виде ареста, а у одного лица взята подписка о невыезде. Еще один скрывающийся от следствия сотрудник МНБ объявлен в розыск. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

57 человек признаны в качестве пострадавших в результате действий преступного характера сотрудников министерства. В общей сложности им нанесен ущерб в размере десятков миллионов манатов.

В настоящее время от различных граждан продолжают поступать новые обращения. Будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование всех деталей обращений. Принимаются необходимые меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.