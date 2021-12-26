У жителя Масаллы изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Масаллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель села Хырмандалы М.Азизов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İJ-54".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, был составлен административный протокол и отправлен на рассмотрение в Масаллинский районный суд.