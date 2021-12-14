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У жителей Джалилабада изъяли огнестрельные оружия

У жителей Джалилабада изъяли огнестрельные оружия В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
14 декабря 2021 г. 08:55
У жителей Джалилабада изъяли огнестрельные оружия

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Джалилабадского района, в незаконном хранении огнестрельных оружий подозреваются Н.Гардашханов и Х.Фейзиев. При личном обыске у них изъяли винтовки разных марок.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По факту в Джалилабадском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabad sakinlərindən qanunsuz silahlar aşkarlanıb

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