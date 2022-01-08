Тяжелое ДТП в Джалилабаде, есть погибшие и раненые

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гаразенджир.

Так, в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2107 и “Kon” погибли водитель ВАЗ Беюкхан Исрафил оглы Хубалиев, 1954 года рождения и его пассажир Яхшиханым Агаева.

В ДТП пострадали Гюляра Алиюсиф гызы Хубалиева, 1955 года рождения, Кямаля Беюкхан гызы Гулиева, 1983 года рождения и Саадат Гасанага гызы Мурадова, 1966 года рождения.

Раненые доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.