​Турецкие власти за полгода задержали на сирийской границе пять азербайджанцев

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Практически половина из 457 задержанных турецкими властями на турецко-сирийской границе в период с 1 января по 30 июня - китайцы, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

В число лиц, подозреваемых в терроризме, входят граждане из 32 различных государств, в том числе и Бразилии. Наряду с этим отмечается, что в этот же период было задержано пятеро граждан Азербайджана, пытавшихся пересечь границу.

Согласно источникам, из 457 задержанных 5 из Азербайджана, 241 - Китая, 56 - Российской Федерации, 30 - Палестины, 13 - Великобритании, 12 - Франции, 9 - Саудовской Аравии, 7 - Афганистана, 5 - Германии, 5 - Бельгии, 2 - США, 2 - Болгарии, 6 - Южной Кореи, 5 - Голландии, 1 - Австралии, 1 - Бангладеша, 1 - Бразилии, 1 - Дании, 1 - Марокко, 6 - Таджикистана, 2 - Испании, 2 - Ирана, 2 - Италии, 3 - Узбекистана, 29 - Туркменистана, 1 - из Румынии, 1 - Египта, 1 - Казахстана, 1 - Словакии, 2 - Туниса, 2 - с островов Тринидад и Тобаго, 2 - Мальдивских островов.

Все подозреваемые были задержаны на турецкой границе во время попытки незаконного проникновения на территорию Сирии и рассматривались властями, как "иностранные террористы-боевики".

Генштаб Турции заявил, что за последние 24 часа власти задержали более 400 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу.