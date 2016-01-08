Суд отклонил жалобу ANS, 168 тыс. манатов подлежат возврату в госбюджет

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе независимой телекомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, апелляционная жалоба была рассмотрена под председательством судьи Сарвета Гусейнов. Представитель НСТР не участвовал в суде.

Представитель ANS Мухтар Мустафаев попросил удовлетворить апелляционную жалобу.

Согласно решению суда, жалоба ANS была отклонена, решение Бакинского административно-экономического суда №1 оставлено в силе.

Отметим, что НСТР требует возвращения в госбюджет выделенных для съемок сериала "Абшерон" 160 тыс. манатов и выплаты штрафа в размере 8 тыс. манатов. В Бакинском административно-экономическом суде №1 вынесено определение в связи с возвращением ответного иска. Не согласившись с определением, независимая телекомпания ANS подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.