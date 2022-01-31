Хафиз Мамедов помещен под домашний арест

Известный бизнесмен Хафиз Мамедов помещен под домашний арест.

Известный бизнесмен Хафиз Мамедов помещен под домашний арест.

Об этом Report сообщил его адвокат Исмаил Кенгерли.

Он отметил, что на процессе под председательством судьи Ясамальского районного суда Гусейна Сафарова ходатайство Х.Мамедова об освобождении под домашний арест удовлетворено.

Х.Мамедов обвиняется в уклонении от уплаты налогов и взносов на обязательное государственное социальное страхование в крупных размерах.

В отношении предпринимателя ранее была избрана мера пресечения в виде ареста.