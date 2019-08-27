Суд оштрафовал издательство Zardabi

ООО Zardabi LTD оштрафовали на сумму 1760 долларов.
Как сообщает Report, соответствующее решение принял Низаминский районный суд.
Суд принял решение основываясь на административный протокол Палаты надзора за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.
Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.
За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.
В Бакинском апелляционном суде рассматривается жалоба компании на решение Низаминского районного суда.
Отметим, что компания ООО Zardabi LTD является печатным издательством.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости