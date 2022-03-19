О нас
Аудио новости

Студент из Нефтечалы предположительно оказался заложником российских солдат в Украине

Студент из Нефтечалы предположительно оказался заложником российских солдат в Украине Студент из Нефтечалы предположительно взят в заложники российскими солдатами в Украине.
Происшествия
19 марта 2022 г. 12:27
Студент из Нефтечалы предположительно оказался заложником российских солдат в Украине

Студент из Нефтечалы предположительно взят в заложники российскими солдатами в Украине.

Как сообщает Аранское бюро Report, житель села Татармахла Абдуллаев Гусейн Амин оглу 2002 года рождения после окончания средней школы учился в Мариупольском государственном университете Украины.

По словам родных юноши, который уже три года учится в Украине, был взят в заложники солдатами российской армии 17 марта в Мариуполе.

Обеспокоенные родные Абдуллаева просят помощи у государственных органов для выяснения судьбы юноши и его возвращения на родину.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neftçalalı tələbənin Ukraynada rus əsgərlərinin girovluğunda olduğu iddia edilir

Другие новости из категории

В Масаллы и Джалилабаде эвакуированы 39 человек
В Масаллы и Джалилабаде эвакуированы 39 человек
19 марта 2022 г. 11:50
МВД: На праздники полиция будет работать в усиленном режиме
МВД: На праздники полиция будет работать в усиленном режиме
19 марта 2022 г. 10:08
В Siyəzən Broyler произошел пожар
В "Siyəzən Broyler" произошел пожар
19 марта 2022 г. 09:40
Автобус BakuBus попал в аварию
ФотоАвтобус BakuBus попал в аварию
19 марта 2022 г. 09:24
В Баку 28-летний мотоциклист совершил ДТП
В Баку 28-летний мотоциклист совершил ДТП
19 марта 2022 г. 07:44
В Шамкире женщина совершила суицид
В Шамкире женщина совершила суицид
18 марта 2022 г. 23:27
В Нефтчале женщину убило током
В Нефтчале женщину убило током
18 марта 2022 г. 22:52
В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой деревьев
В Азербайджане возбуждено пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой деревьев
18 марта 2022 г. 16:19
Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов
Госагентство занятости организовало курсы по подготовке саперов
18 марта 2022 г. 13:22
В Баку в мусорном баке найден автомат
В Баку в мусорном баке найден автомат
18 марта 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi