Студент из Нефтечалы предположительно оказался заложником российских солдат в Украине

Студент из Нефтечалы предположительно взят в заложники российскими солдатами в Украине.

Студент из Нефтечалы предположительно взят в заложники российскими солдатами в Украине.

Как сообщает Аранское бюро Report, житель села Татармахла Абдуллаев Гусейн Амин оглу 2002 года рождения после окончания средней школы учился в Мариупольском государственном университете Украины.

По словам родных юноши, который уже три года учится в Украине, был взят в заложники солдатами российской армии 17 марта в Мариуполе.

Обеспокоенные родные Абдуллаева просят помощи у государственных органов для выяснения судьбы юноши и его возвращения на родину.