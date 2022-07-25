Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы

Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы.

Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы.

Об этом передает Report со ссылкой на Baku TV.

Как сообщают местные жители, сточные воды скапливаются из-за проблем с канализацией так называемых "красных домов". В таком состоянии школьный двор находится почти три месяца.

В представительстве Сабунчинской районной исполнительной власти в поселке Кюрдаханы сообщили, что соответствующие ведомства проинформированы о ситуации. В настоящее время этим вопросом занимается ОАО "Азерсу".

"Управление водоканала Сабунчинского района хорошо осведомлено о ситуации. К сожалению, там нет централизованной канализационной инфраструктуры. С нашей стороны никакие услуги не предоставляются. В управлении сообщили, что уровень воды в находящемся там озере поднялся, из-за чего сточные воды разлились по территории", - сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Представитель исполнительной власти отметил, что в поселке строится канализационный коллектор Пиршаги-Кюрдаханы. Принимаются необходимые меры для решения проблемы в сжатые сроки.

Напомним, что 2 мая в открытии полной средней школы номер 304 приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Учебное заведение построено по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.