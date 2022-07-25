О нас

Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы

Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы.
Происшествия
25 июля 2022 г. 22:00
Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы

Сточные воды затопили двор школы № 304 в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы.

Об этом передает Report со ссылкой на Baku TV.

Как сообщают местные жители, сточные воды скапливаются из-за проблем с канализацией так называемых "красных домов". В таком состоянии школьный двор находится почти три месяца.

В представительстве Сабунчинской районной исполнительной власти в поселке Кюрдаханы сообщили, что соответствующие ведомства проинформированы о ситуации. В настоящее время этим вопросом занимается ОАО "Азерсу".

"Управление водоканала Сабунчинского района хорошо осведомлено о ситуации. К сожалению, там нет централизованной канализационной инфраструктуры. С нашей стороны никакие услуги не предоставляются. В управлении сообщили, что уровень воды в находящемся там озере поднялся, из-за чего сточные воды разлились по территории", - сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Представитель исполнительной власти отметил, что в поселке строится канализационный коллектор Пиршаги-Кюрдаханы. Принимаются необходимые меры для решения проблемы в сжатые сроки.

Напомним, что 2 мая в открытии полной средней школы номер 304 приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Учебное заведение построено по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоKürdəxanıda 304 nömrəli məktəbin həyəti çirkab suları içərisindədir

Другие новости из категории

МЧС: В Ходжавенде, Физули и Джебраиле сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 га
МЧС: В Ходжавенде, Физули и Джебраиле сгорели кустарники и пастбища на площади 7790 га
25 июля 2022 г. 13:44
Вильям Гаджиев приговорен к 12 годам лишения свободы
Вильям Гаджиев приговорен к 12 годам лишения свободы
25 июля 2022 г. 12:31
В Баку перевернулся автомобиль, погибли граждане Индии
В Баку перевернулся автомобиль, погибли граждане Индии
25 июля 2022 г. 11:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 195 мин
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 195 мин
25 июля 2022 г. 11:03
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли десять человек
В Азербайджане за выходные в ДТП погибли десять человек
25 июля 2022 г. 10:22
В Баку раскрыто убийство двухлетней давности
В Баку раскрыто убийство двухлетней давности
25 июля 2022 г. 10:18
В Лачыне перевернулся зерноуборочный комбайн, два человека погибли
В Лачыне перевернулся зерноуборочный комбайн, два человека погибли
25 июля 2022 г. 10:08
В Товузе при пожаре в доме погибли две женщины
В Товузе при пожаре в доме погибли две женщины
25 июля 2022 г. 09:34
Тело утонувшего в водоканале подростка извлекли из Джейранбатанского водохранилища
Тело утонувшего в водоканале подростка извлекли из Джейранбатанского водохранилища
24 июля 2022 г. 17:13
В Гобустане задержан автохулиган, управляющий машиной под воздействием метамфетамина
В Гобустане задержан автохулиган, управляющий машиной под воздействием метамфетамина
24 июля 2022 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi