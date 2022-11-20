Стали известны подробности убийства в Сальяне

Стали известны подробности убийства в Сальяне.

Стали известны подробности убийства в Сальяне.

Как сообщили аранскому бюро Report , житель Масаллинского района Этибар Гудрат оглу Мамедов, 1959 года рождения, на автомобиле "ВАЗ-2107" ехал в сторону Нефтчалинского района по автодороге Сальян-Нефтчала.

Водитель был убит неизвестным лицом или лицами. Чтобы замести следы преступления, тело было брошено у одного из домов в селе Ходжалы Сальянского района в двух километрах от трассы Сальян-Нефтчала. После этого совершившее преступление лицо или лица вернулись к автомобилю, опрокинули его в канал на территории села Кюргарагашлы района, и скрылись с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, транспортное средство было найдено, в нем были обнаружены следы крови.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в убийстве, продолжаются.

Напомним, что ранее пресс-служба МВД Азербайджана распространила информацию об обнаружении тела неизвестного мужчины в Сальяне.