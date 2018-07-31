Стали известны имена нескольких арестованных в связи с гянджинскими событиями

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена нескольких лиц, арестованных в связи с совершенными в Гяндже преступными событиями.

Как сообщает Report, это Рауф Байрамов, Эльшан Мамедов, Урфан Мамедов и Аббас Аббасов.

На прошлой неделе в отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Против них выдвинуто обвинение по статьям 120.2.7; 120.2.3; 120.2.11; 120.2.1; 120.2.10; 120.2.3; 120.2.10; 120.2.7; 120.2.11; 214.2.6; 220.1; 228.1; 228.4; 214.2.1; 214.2.3; 228.3; 234.1; 281.2; 277; 278.2 и 315.2 (в целом по 21 статье) Уголовного кодекса.

Отметим, что гянджинские события произошли 3 и 10 июля.