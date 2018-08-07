Стали известны детали инцидента, в результате которого двое человек подорвались на мине - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Товуз. 7 августа. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали инцидента, в результате которого двое человек подорвались на мине в селе Алибейли Товузского района.

Как сообщает западное бюро Report, пострадавшие пасли скот на территории.

24-летний Эльшад Мехтиев сказал, что они неоднократно пасли скот на указанной территории: "Мы думала, что данный участок впереди и не знали, что здесь есть мина. Эльгюн сказал, что увидел что-то в овраге и ушел. Когда он притронулся к этому предмету, произошел взрыв. В этот момент я потерял сознание. Когда пришел в себя понял, что ранен. Эльгюна не было рядом. Затем я услышал его голос, он был в кустах. Я подошел к нему и увидел, что взрывом оторвало его левую ногу. Он истекал кровью и просил о помощи. С трудом я дотащил его до дороги. Нам пришли на помощь и увезли в больницу. Я говорил ему не трогай этот предмет, но он не послушал меня".

По словам врача Товузской центральной районной больницы Кямаледдина Аббасова, состояние раненого 14-летнего Эльгюна Гусейнова остается тяжелым: "Оба раненых прооперированы и им оказана необходимая помощь. Левая нога Э.Гусейнова ампутирована, на отдельных частях тела есть глубокие осколочные раны. После операции его поместили в реанимацию, состояние Эльгюна тяжелое. Э.Мехтиев также получил ранения различной степени тяжести, ему оказана необходимая медицинская помощь. Эльшада Мехтиева поместили в палату. Его состояние средней тяжести".

*** 12:38

Товуз. 7 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе двое гражданских подорвались на мине.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в части, пролегающей через территорию села Алибейли.

Местные жители, 24-летний Мехтиев Эльшад Видади оглу и 14-летний Гусейнов Эльгюн Фарид оглу подорвались на мине и получили тяжелые телесные повреждения. Они доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

Отметим, что на указанном отрезке установлены соответствующие знаки и населению сделано предупреждение не проходить по этой территории.

По факту начато расследование.