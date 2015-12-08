Стала известна еще одна причина ареста бывшего начальника управления МНБ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна еще одна причина ареста бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью (ГУБТЭП) министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова.

Как сообщает Report, стало известно, что находящийся в настоящее время под арестом бывший начальник Управления комплекса Площади государственного флага Рашад Мамедов был задержан бывшим начальником управления МНБ.

Согласно информации, на основании распоряжения Эльдара Махмудова, занимающего в то время пост министра национальной безопасности, С.Гурбанов для "исполнения" этого дела позвал на помощь Физули Алиева (в настоящее время арестован). Эти лица осуществили план по сфабрикованному обвинению в отношении Р.Мамедова, а также ООО "Азимпорт".

Сотрудники МНБ организовали незаконную операцию в компании руководителя ООО VİB Салманова Забиля Шекил оглу для того, чтобы собрать против Р.Мамедова потерпевших лиц и провести очную ставку. В начале марта группировка под руководством Физули Алиева провела незаконные обыски в компании З.Салманова. Эти лица без наличия какого-либо уголовного дела потребовали от руководителя компании документы ООО. Они взяли 340 тысяч манатов из кассы офиса, отвели З.Салманова и других сотрудников компании в МНБ. Руководитель компании и другие лица в течение 3 дней удерживались в МНБ. Здесь к З.Салманову было применено насилие, у него требовали 1 млн. манатов.

Затем руководитель ООО отдал людям С.Гурбанова 100 тыс. манатов. Сотрудники МНБ взамен оставшейся суммы потребовали подать жалобу против Р.Мамедова и ООО "Азимпорт". По указанию С.Гурбанова Физули Алиев пригрозил руководителю компании лишением свободы, потребовал у него написать заявление. Добившись своей цели, сотрудники МНБ порекомендовали З.Салманову никому об этом не рассказывать. Они заявили, что если он кому-то что-то расскажет, в его отношении будет возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК.

Напомним, что на основании распоряжения Эльдара Махмудова Субахир Гурбанов пригрозил главе ООО "Азимпорт" ("Azimport") Азеру Аскерову возбуждением в его отношении уголовного дела. Надавив на А.Аскерова, от него потребовали составить документ о том, что Р.Мамедов является неофициальным владельцем указанной строительной компании. Цель экс-министра национальной безопасности и С.Гурбанова заключалась в присвоении имущества ООО "Азимпорт". Затем сотрудники МНБ произвели в ООО незаконные обыски и взяли из компании документы и деньги. В то же время, сотрудники МНБ насильно привезли А.Аскерова в министерство, сутками оказывали на него давление и угрожали. Кроме того, министерство запретило А.Аскерову покидать страну.

Отметим, что экс-начальник Управления комплекса Площади государственного флага Рашад Мамедов был арестован 12 мая этого года. Срок вынесенного Сабаильским районным судом в его отношении решения об аресте был продлен. В отношении Р.Мамедова возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба). В настоящее время он содержится в Следственном изоляторе и месте временного содержания МНБ.