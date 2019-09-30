Срок наказания певицы Федаи Лачын сокращен до 2-х лет

Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении певицы Федаи Лачын и других лиц, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова было зачитано решение суда.

По приговору суда, срок наказания Федаи Лачын сокращен до 2-х лет, командира табора Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - 3, Фуада Гаджиева - 4, Гюнай Атакишиевой - 5 лет лишения свободы.

Сроки наказания других лиц, проходящих по делу, также сокращены.

Напомним, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября 2017 года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Ф.Лачын приговорили к 5 годам тюрьмы, командира табора Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - 9, начальника караула Джейхуна Самедова - 9, его заместителей - Турала Поладханова - 8,5 годам, Фуада Гаджиева - 8,5, таксиста Магомеда Гаджиева - 7, Гюнай Атакишиеву - 6, Агиля Наджафова - 9, Исрафила Солтанова - 7, Шахмара Бейализаде - 7, Тарлана Зейналова - 7, Анара Аскерова - 7 и Али Агами (наказания объединены) 20 годам лишения свободы.

Недовольные приговором Ф.Лачын и другие подали апелляционную жалобу.