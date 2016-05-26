Срок ареста гражданина Беларуси, ​задержанного в Бакинском метрополитене, продлен

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Наримановском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении гражданина Беларуси Ильевского Сергея Тимофеевича, задержанного в Бакинском метрополитене.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление и срок меры пресечения в его отношении в виде ареста был продлен на 2 месяца.

Отметим, что 25 марта примерно в 01:30 в Насиминском районе сотрудниками Полка полиции быстрого реагирования был задержан гражданин Республики Беларусь Ильевский Сергей Тимофеевич, пытавшийся разрезать специальным инструментом решетку вентиляционной шахты Бакинского метрополитена с целью проникнуть в объект.

На месте обнаружены используемые в метро ключ, перчатки, налобный фонарь, две веревки различной длины, 10 баллонов с краской, 12 наконечников-распылителей для баллонов, фотоаппарат Nikon со штативом, видеокамера марки Sony с креплением на голову. В ходе досмотра С.Ильевского при нем обнаружены фотографии, снятые в депо метростанций Тбилиси и Еревана, схемы этих объектов и Бакинского метрополитена, мобильный телефон и деньги.

В ходе предварительного следствия, прошедшего при участии сотрудников посольства Беларуси в Азербайджане, С.Ильевский заявил, что он собирался проникнуть в метро через вентиляционную шахту с целью нарисовать граффити на стенах метрополитена. Так, выявлено, что С.Ильевский 18 марта 2016 года поехал из Беларуси в Грузию, через два дня из Грузии направился в Армению, 23 марта вновь вернулся в Грузию, откуда приехал в Азербайджан.

В Наримановском районном суде в отношении Сергея Ильевского была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Не согласившись с решением, гражданин Беларуси обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу.