Создана следственная группа в связи с крушением военного вертолета ГПС

По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.

По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что следственная группа допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначены соответствующие экспертизы по делу, в том числе сделаны необходимые запросы.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.​