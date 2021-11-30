Создана следственная группа в связи с крушением военного вертолета ГПС

По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
Было отмечено, что следственная группа допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначены соответствующие экспертизы по делу, в том числе сделаны необходимые запросы.
В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.