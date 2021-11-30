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Создана следственная группа в связи с крушением военного вертолета ГПС

Создана следственная группа в связи с крушением военного вертолета ГПС По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.
Происшествия
30 ноября 2021 г. 18:52
Создана следственная группа в связи с крушением военного вертолета ГПС

По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что следственная группа допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначены соответствующие экспертизы по делу, в том числе сделаны необходимые запросы.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.​

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Версия на английском языке Investigative team set up over probe into military helicopter's crash
Версия на азербайджанском языке Üç qurum helikopter qəzası ilə bağlı birgə istintaq qrupu yaradıb

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