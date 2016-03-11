Совершено мошенничество в отношении вынужденного переселенца, продавшего дворец торжеств в Баку

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении вынужденного переселенца.

Как сообщает Report, житель Джабраильского района 64-летний Салех Алиев обратился в правоохранительные органы и заявил, что в марте 2015 года продал своему земляку Гумбету Сафарову дворец торжеств, однако не смог получить обговоренные 400 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

Отметим, что данный дворец торжеств находится на улице Тельнова в городе Баку.