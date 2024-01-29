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МВД: Совершавший неэтичные действия в отношении граждан подросток госпитализирован

МВД: Совершавший неэтичные действия в отношении граждан подросток госпитализирован Полиция провела расследование в отношении подростка, который совершал в Баку неэтичные действия в отношении граждан и выкладывал соответствующие кадры в сеть.
Происшествия
29 января 2024 г. 14:24
МВД: Совершавший неэтичные действия в отношении граждан подросток госпитализирован

Полиция провела расследование в отношении подростка, который совершал в Баку неэтичные действия в отношении граждан и выкладывал соответствующие кадры в сеть.

Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

По его словам, несовершеннолетний А.Д. вместе с родителем был приглашен в отделение полиции. Полиция провела расследование касательно совершенных им действий, сказал Алиев.

"Ввиду состояния здоровья подросток госпитализирован в специализированную больницу", - сказал представитель МВД.

Отметим, в социальных сетях распространились ролики с участием подростка, который совершал неэтичные действия в отношении граждан в различных общественных местах. Свои действия подросток снимал на камеру телефона и выкладывал в сеть, что вызвало массу недовольства среди граждан.

Также сообщается, что мальчик является внуком Афияддина Джалилова, бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, и в дальнейшем советника президента. В 1994 году он был убит в Баку в результате покушения.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlara qarşı qeyri-etik hərəkətlər edən yeniyetmə xəstəxanaya yerləşdirilib

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