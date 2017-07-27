Сотрудники СГБ и ГПС провели совместную операцию

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной пограничной службы (ГПС) провели совместную операцию.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в результате мероприятий 16 июля на погранично-контрольном пункте "Астара" при возвращении из Ирана в Азербайджан была задержана Фараджова Сафа Мамедшах гызы 1973 года рождения и осмотрены ее личные вещи. Во время осмотра в двух упаковках из-под "кетчупа" были обнаружены спрятанные наркотические вещества – 295 г героина.

В результате проведенных далее оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан заказчик наркотических веществ - гражданин Азербайджана, житель города Гейтепе Мирзаев Сабухи Ровшан оглу 1995 г.р.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.