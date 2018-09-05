Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией поймали врача при получении взятки

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В стране выполняются работы по решению социальных проблем, улучшению материального благосостояния малоимущей прослойки населения, усовершенствованию пенсионной системы. Однако порой встречаются случаи взяточничества и коррупции.

Так, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследовало обращение о незаконном получении денег с жителей Исмаиллинского района в обмен на назначение пенсии и адресной социальной помощи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 3 сентября при получении взятки в размере 2500 манатов были пойманы врач-кардиолог Научно-исследовательского института кардиологии им.Дж.Абдуллаева Егяна Османова и Гюлара Бедирова.

По факту было предъявлено обвинение по статьям 178.2.1, 178.2.3 и 32.4, 312.2 УК.

В настоящее время незаконные деяния по факту всесторонне расследуются.