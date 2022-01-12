Сотрудник Посольства Азербайджана в Москве скончался от COVID-19

12 января 2022 года в результате заражения COVID-19 скончался заведующий хозяйством Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации Гасан Гусейнов.

12 января 2022 года в результате заражения COVID-19 скончался заведующий хозяйством Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации Гасан Гусейнов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Посольство.

На протяжении длительного времени Г.Гусейнов работал в системе Министерства иностранных дел, в том числе в посольствах Азербайджана в Турецкой Республике и Российской Федерации.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы рассказал, что Гасанов заслужил уважение и симпатию своих коллег, всегда старался оказать им посильную помощь, связанную как непосредственно с работой, так и в хозяйственных вопросах, связанных с благоустройством жизни дипломатов: «От имени сотрудников Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации и лично от себя выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким дорогого Гасана, много лет проработавшего со мной в городе Москва», - заявил посол.