Состоялся суд над экс-главой ИВ Нефтчалинского района

Состоялся судебный процесс по уголовному делу над бывшим главой Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаилом Велиевым, первым заместителем главы Исполнительной власти Вургуном Акперовым, заведующим отделом архитектуры и строительства Вугаром Нагие

Состоялся судебный процесс по уголовному делу над бывшим главой Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаилом Велиевым, первым заместителем главы Исполнительной власти Вургуном Акперовым, заведующим отделом архитектуры и строительства Вугаром Нагиевым, главврачом Центральной районной больницы Тельманом Захидовым, заведующим районным отделом образования Аждаром Керимовым, заведующим отделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Анаром Джафаровым.

Как сообщает Report, на заседании в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Низами Гулиева свидетели дали показания.

Экс-глава ИВ не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Судья счел целесообразным заслушать показания других свидетелей по делу на следующем заседании.

Очередное заседание суда назначено на 27 августа.

Исмаил Велиев и другие лица были арестованы в феврале прошлого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ, на основании сведений о допущении незаконных действий должностными лицами местных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики, наносящих урон охраняемых законом правам граждан, интересам государства, очерняющим деятельность государственных органов, предпринимаются комплексные меры расследования.

Как продолжение этих мер, на основании сведений о допущении многочисленных преступных действий, наносящих большой урон правам граждан, интересам общества и государства, охраняемых законом, в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района, предумышленно использовавших полномочия против служебных интересов, начались комплексные меры расследования.

Согласно собранным материалам, выявились основательные подозрения в том, что глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, регулярно злоупотреблявший должностными полномочиями, под различными предлогами лично требовал и получал денежные средства от руководителей учреждений здравоохранения, образования и других местных государственных институтов.

В то же время были выявлены основательные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также посредством первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, других должностных лиц, находившихся в его подчинении, под различными предлогами требовал и получал денежные средства от лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью на территории района.

В ходе обыска, проведенного на основании постановления суда в служебных кабинетах Исмаила Велиева, Вургуна Акперова, заместителя главы Исполнительной власти Гюльтекин Садыховой, заведующего отделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова, были выявлены и изъяты составленные лично ими рукописные списки средств, полученных от должностных лиц различных местных органов Исполнительной власти и других местных государственных органов, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, денежные средства в крупном размере, документы и другие улики, имеющие значение по делу.

Согласно проводимому расследованию, выявились основательные подозрения в том, что Исмаил Велиев обналичил и присвоил определенную часть государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные и благоустроительные работы, злоупотребляя должностными полномочиями, самовольно захватил земельные участки на территории района и незаконно использовал их в личных целях, а также проводил незаконное строительство на этих территориях.

Также выявились основательные подозрения в том, что Исмаил Велиев под различными предлогами забирал зарплатные карты у безработных и малообеспеченных граждан, окруженных государственной заботой и привлеченных к общественным работам.

Выявленные факты по злоупотреблению должностными полномочиями свидетельствуют о совершении продолжительных коррупционных действий в учреждениях образования, здравоохранения и других местных государственных органах.

Согласно выявленным фактам, Исмаил Велиев был задержан в качестве лица, злоупотреблявшего должностными полномочиями, получавшего повторные взятки в крупном размере, по фактам присвоения, Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев, главврач Центральной районной больницы Тельман Захидов, заведующий районным отделом образования Аждар Керимов и другие задержаны в качестве подозреваемых лиц по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами получения и дачи взятки.

В отношении И.Велиева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.2, 308.1, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 313 УК АР.

Собранные материалы были направлены в суд для дачи правовой оценки.