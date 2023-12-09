О нас

Состоялись похороны экс-посла Азербайджана в Китае Яшара Алиева

Состоялись похороны экс-посла Азербайджана в Китае Яшара Алиева Состоялись похороны скончавшегося 8 декабря экс-посла Азербайджанской Республики в Китае Яшара Алиева.
Происшествия
9 декабря 2023 г. 15:01
Состоялись похороны экс-посла Азербайджана в Китае Яшара Алиева

Состоялись похороны скончавшегося 8 декабря экс-посла Азербайджанской Республики в Китае Яшара Алиева.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали члены семьи покойного, депутаты Милли Меджлиса и официальные лица.

Я.Алиев похоронен на Ясамальском кладбище.

Яшар Алиев родился в 1948 году в Баку. Он был членом Милли Меджлиса I и II созывов, заместителем председателя парламента, заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана.

В 2002-2011 годах был послом Азербайджана в Китае. В этот же период он являлся послом Азербайджана во Вьетнаме, Южной Корее, Северной Корее и Монголии (2004-2011 годы).

Напомним, что Я.Алиев - отец Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKeçmiş səfir Yaşar Əliyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

Самое важное

В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
8 декабря 2023 г. 17:21
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
8 декабря 2023 г. 16:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi