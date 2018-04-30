Скончался член ЦИК Азер Тагиев

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Бывший председатель Коллегии адвокатов Азербайджана, член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азер Тагиев скончался.

Как сообщает Report, он скончался сегодня утром.

Отметим, что 25 апреля Азеру Тагиеву исполнилось 70 лет.

Азер Тагиев родился 25 апреля 1948 года в Шеки. После окончания средней школы высшее образование получил на юридическом факультете Азербайджанского Государственного Университета в 1967-1973 гг.

В 1974 году принят в члены Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, адвокатскую деятельность начал в юридической консультации № 14 города Баку, в 1989-1991 гг. был секретарем Союза адвокатов СССР.

1995-2017- годах - председателем Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, 26 июня 1998 года был назначен членом Центральной избирательной комиссии, и оставался им до конца смерти.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 24 апреля 2008 года Азеру Тагиеву присвоено почетное звание "Заслуженный юрист".