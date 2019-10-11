Служба госбезопасности Азербайджана задержала "специалиста" по взрывным устройствам и других террористов - ВИДЕО

Продолжаются комплексные меры Службы госбезопасности по борьбе с привлечением граждан Азербайджанской Республики в террористические организации под воздействием радикальных религиозных идей, а также в конфликты, которые эти террористические организации ведут вне пределов страны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что известный под прозвищем "Абу Ибрагим Дагестани" гражданин Азербайджана Гюльалиев Бахрам Тагибей оглу 1971 г.р., осуществляющий деятельность в качестве специалиста по взрывным устройствам, в 2003 году нелегальными путями перешел на территорию Афганистана, где примкнул к незаконным вооруженным формированиям.

Было установлено, что Гюльалиев снабжал международные террористические организации взрывными устройствами, изготовляемыми с использованием химических веществ, а также привлекал граждан Азербайджанской Республики в вооруженные конфликты.

В результате продолжившихся расследований были задержаны перешедшие на территорию Сирии и участвующие там в боях на почве религиозной вражды граждане Азербайджана Сулейманов Тельман Черкез оглу 1988 г.р. и Гасымов Эльчин Тофиг оглу 1986 г.р.

Также было установлено, что лишенный гражданства Азербайджана за деятельность в международных террористических организациях Аббасов Раси Яшар оглу 1982 г.р. в сентябре 2014 года покинул страну, перейдя на территорию Турции, а оттуда при помощи специальных проводников незаконно проник на территорию Сирии и примкнул к террористической организации.

Бахрам Гюльалиев, Тельман Сулейманов, Эльчин Гасымов и Раси Аббасов были привлечены к уголовной ответственности и арестованы.