СГБ: Арестован работавший на спецслужбы Армении гражданин Азербайджана

Арестован гражданин Азербайджана Закиев Айдын Зеки оглу 1970 г.р., подозреваемый в шпионаже в пользу Армении.

Арестован гражданин Азербайджана Закиев Айдын Зеки оглу 1970 г.р., подозреваемый в шпионаже в пользу Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности Азербайджана, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Азербайджана Закиев Айдын Зеки оглу 1970 г.р. в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики оказывал помощь представителям спецслужб Армении в проведении враждебной деятельности против нашей страны.

Также было доказано, что он получил задание склонить к тайному сотрудничеству с армянскими спецслужбами других лиц. А.Закиев был задержан.

Следствие установило, что, войдя в сговор со спецслужбами Армении, А.Закиев получал задания через лиц в третьей стране и передавал вражеской стране информацию об особых случаях комплектации личного состава Вооруженных сил Азербайджана, оказывал помощь армянским спецслужбам, организовывая распространение подготовленной заранее не соответствующей действительности информации, направленной на создание в стране противостояния на этнической почве.

Айдын Закиев был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) и др. УК АР и был арестован решением суда.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.