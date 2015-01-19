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    Сестра пыталась передать брату-заключенному телефоны - ФОТО

    По факту проводится расследование

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Баку в учреждении по отбыванию наказаний №7 пресечена попытка передачи телефона. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы.

    В результате оперативных мероприятий, при осмотре передачи, которую принесла для заключенного Назима Эмин оглу Аджалова его сестра, жительница города Баку Наиля Эмин гызы Будагова, сотрудниками Пенитенциарной службы среди мясных продуктов, в печени, были обнаружены и изъяты 3 телефона марки Nokia и 1 телефон марки Samsung, 1 SIM-карта Nar и 4 зарядных устройства.

    По факту проводится раследование

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