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Семь военнослужащих погибли при взрыве в Сомали

Семь военнослужащих погибли при взрыве в Сомали Минимум семь военнослужащих из состава миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) погибли в субботу при взрыве на юге Сомали
Происшествия
25 сентября 2021 г. 12:30
Семь военнослужащих погибли при взрыве в Сомали

По меньшей мере семь военнослужащих из состава миротворческой Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) погибли при взрыве на юге Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его данным, самодельное взрывное устройство сработало при прохождении автоколонны миротворцев в районе города Махадай в области Средняя Шабелле. Погибли семь военнослужащих бурундийского контингента. Взрывом уничтожен один бронетранспортер.

Власти возложили ответственность за террористический акт на группировку "Аш-Шабаб".

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