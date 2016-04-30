С завтрашнего дня разрешат использование в транспортных средствах жалюзи

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня до 15 ноября разрешается использование в транспортных средствах жалюзи, изготовленных промышленным способом.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ), полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в целях защиты пассажиров на заднем сиденье автомобиля на задних правом и левом боковых стеклах автомобиля можно будет использовать изготовленные промышленным способом жалюзи: "Запрещается использование жалюзи и занавесей, изготовленных кустарным способом. При выявлении дорожной полицией подобных правонарушений, эти водители согласно ст. 155 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение водителями правил эксплуатации транспортными средствами) будут оштрафованы на сумму 150 манатов".

Отметим, что с 1 мая сотрудники ГУДПГБ будут проводить рейды в целях контроля соответствия стандартам установленных в автомобилях жалюзи.