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    Руководители трех компаний дали показания в суде

    Состоялся очередной судебный процесс по делу Араза Эйвазова

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Араза Эйвазова 1984 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе при председательстве судьи Азада Меджидова показания дали свидетели Нурлан Тагиев, Амирхан Амрахов, Афган Алиев, Рауф Гулиев и Афлатун Гашимов.

    Отметим, что Афган Алиев является руководителем ООО Sənəng-G, Рауф Гулиев - руководителем ООО Raket servis, а Афлатун Гашимов - руководителем ООО Elvin-C.

    Очередное судебное заседание назначено на 28 октября.

    Напомним, что событие произошло в 2012 году. Предварительное расследование по делу продолжалось в течение года. 

    А.Эйвазов обвиняется по ст.178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

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