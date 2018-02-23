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    Российский спортсмен пытался покончить с собой на гребной базе в Азербайджане

    Причины инцидента пока не известны, однако сообщается, что спортсмен был в нетрезвом в виде.

    24 февраля. Мингячевир. REPORT.AZ/ В Мингячевире один из членов сборной России по гребле попытался совершить суицид, нанеся на себя  колото-резаные раны. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в пятницу в вечерние часы в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», где российская сборная проводит сборы. 

    Спортсмен, имя которого пока не разглашается,  попытался наложить на себя руки перерезав вены. Раненого спортсмена доставили в больницу. Он прооперирован. 

    Причины инцидента пока не известны, однако сообщается, что спортсмен был в нетрезвом виде. 

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