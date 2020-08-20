Решением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу

Кроме того, суд рассмотрел представление на арест первого заместителя главы ИВ и завотделом

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, задержанного в ходе операции Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение, в отношении Дж.Джафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление на арест первого заместителя главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Таджаддина Новрузова и заведующего отделом территориального управления Натига Керимова.

На заседании под председательством судьи Фарида Амиралиева было объявлено решение, в отношении Т.Новрузова и Н.Керимова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.