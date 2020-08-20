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Решением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу

Решением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу Кроме того, суд рассмотрел представление на арест первого заместителя главы ИВ и завотделом
Происшествия
20 августа 2020 г. 15:38
Решением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, задержанного в ходе операции Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Вугара Мамедова было объявлено решение, в отношении Дж.Джафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление на арест первого заместителя главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Таджаддина Новрузова и заведующего отделом территориального управления Натига Керимова.

На заседании под председательством судьи Фарида Амиралиева было объявлено решение, в отношении Т.Новрузова и Н.Керимова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəhkəmə Kürdəmirin icra başçısı barəsində qərar verdi

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