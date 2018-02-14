Разведка США: Иран располагает самыми крупными ракетными силами в регионе

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Иран обладает самым большим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса.

"Иран располагает самым крупным арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке и может наносить удары по целям, находящимся на расстоянии до 2 тыс. км от границ страны", - отметил он. Коутс подчеркнул, что такой "военный потенциал Тегерана представляет угрозу для США, их войск, дислоцированных в регионе, и союзников".

По его словам, "Иран продолжает разрабатывать и улучшать оружейные системы, чтобы держать под прицелом военные объекты США и их союзников в регионе". "Среди этих вооружений - беспилотники, баллистические ракеты, морские мины, начиненные взрывчаткой катера с дистанционным управлением, подводные лодки, оснащенные современными торпедами, противокорабельные крылатые ракеты и крылатые ракеты наземного базирования", - указал он.

"Осуществленная Россией в 2016 году поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 обеспечила Иран наиболее продвинутой системой противовоздушной обороны", - заметил Коутс.