Раскрыты детали массового отравления в Сиязани

В Сиязаньском районе отравились пятеро членов одной семьи.

В Сиязаньском районе отравились пятеро членов одной семьи.

Как передает северное бюро Report , инцидент произошел в селе Еникенд.

Так, жители Сиязаньского района Рахиб Асад оглы Гулиев, 1988 года рождения, 3 его несовершеннолетних детей: Назиля Гулиева, 2008 года рождения, Асад Гулиев, 2010 года рождения, Тюркяна Гулиева, 2011 года рождения, их родственник Физули Гулиев, 2014 года рождения и Джабраил Сулейман оглы Абдуллаев, 1974 года рождения отравились осетриной.

Все шестеро отравившихся доставлены в Сиязанский региональный центр диагностики.

В связи с ухудшением состояния они были переведены в Республиканский токсикологический центр в Баку, где Р. Гулиев скончался.