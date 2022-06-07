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Проводится демонтаж незаконной парковки в центре Баку

Проводится демонтаж незаконной парковки в центре Баку Проводится демонтаж незаконной парковки на проспекте Бюльбюля, 18-30, в Насиминском районе Баку.
Происшествия
7 июня 2022 г. 16:49
Проводится демонтаж незаконной парковки в центре Баку

Проводится демонтаж незаконной парковки на проспекте Бюльбюля, 18-30, в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Report, на месте сноса задействованы техника и рабочие.

Утром в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев, создании автостоянки по адресу проспект Бюльбюля, 18-30, Насиминский район Баку, и, как следствие, сужении тротуара. По поручению президента Ильхама Алиева было начато соответствующее расследование. Выяснилось, что незаконная парковка организована Союзом кинематографистов Азербайджана.

В связи с вырубкой деревьев руководство муниципалитета Насиминского района оштрафовано на 5 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının mərkəzində yaradılan qanunsuz parkinq sökülür

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