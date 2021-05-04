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Прокуратура о травмировании подростка в результате падения камня с фасада здания

Прокуратура о травмировании подростка в результате падения камня с фасада здания 30 апреля в 41-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило сообщение от районной прокуратуры о том, что на Шабанова Али Махир оглу 2006 года рождения с фасада здания упал кусок камня.
Происшествия
4 мая 2021 г. 15:24
Прокуратура о травмировании подростка в результате падения камня с фасада здания
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30 апреля в 41-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило сообщение от районной прокуратуры о том, что на Шабанова Али Махир оглу 2006 года рождения с фасада здания упал кусок камня.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сабаильского района.

В результате проведенного расследования было установлено, что на голову Али Шабанова, который проходил мимо пятиэтажного здания по улице Рафика Искендерова в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, с фасада здания упал камень, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга и был помещен в реанимационное отделение Главного медицинского управления Службы государственной безопасности.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluqdan 15 yaşlı şəxsin başına daş parçasının düşməsi ilə bağlı açıqlama

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