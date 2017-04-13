Продлен срок ареста главного редактора-рэкета

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока заключения главного редактора газеты "Bizim dövr" Сурхая Алиева.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление следственного органа.

Выбранная в отношение С.Алиева мера пресечения в виде ареста продлена еще на 4 месяца.

Отметим, что по распространенной отделом по связям с общественностью Службы госбезопасности информации, во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности, были задержаны главный редактор газеты "Gündəlik Bakı" Габиль Велиев, главный редактор газеты "Bizim dövr" Сурхай Алиев и его заместитель Хикмет Наджафли. Решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По информации, вошедшая в предварительный сговор группа лиц организовывала встречи женщин с отдельными лицами и вела скрытые съемки свиданий с использованием специальных технических средств, шантажировала их, угрожала отдельным лицам публикациями порочащих сведений и клеветнической информации с целью вымогательства крупной суммы денег, этим способом периодически собирала дань с предпринимателей и работающих в различных организациях лиц. СГБ Азербайджана предотвратила деятельность группы лиц, занимавшейся созданием "рэкетских" изданий на территории Азербайджанской Республики и действующих под видом журналистов этих изданий с целью шантажа и вымогательства.

В результате проведенного СГБ расследования возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства путем угроз, проведения оперативно-розыскной деятельности лицами, не имеющими полномочия на ее проведение, с использованием технических средств, предусмотренных для получения конфиденциальной информации.