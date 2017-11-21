Продажа героина приносит талибам $200 млн в год - Пентагон

Баку. 21 ноября REPORT.AZ/ Афганские талибы получают от производства и продажи героина $200 млн в год. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.

"Производимый в Афганистане героин контрабандным путем доставляется во многие части мира, в том числе в Канаду, Европу, Россию, Иран, на Балканы, - отметил он. - По оценкам наших правоохранительных органов, примерно 4% героина, попадающего в США, имеют афганское происхождение. Но эти объемы, как ожидается, могут возрасти".

"По меньшей мере $200 млн в год от производства и продажи героина оседают на банковских счетах движения "Талибан", - сказал Николсон, добавив, что эти деньги используются для вербовки новых боевиков и организации нападений на американских солдат, их союзников по НАТО и афганские правительственные силы.

"Мы не наносим удары по афганским дехканам, которые выращивают опийный мак, - подчеркнул генерал. - Потому что их заставляют это делать талибы. Особенно в районах, которые находятся под контролем движения "Талибан". Мы сосредоточили свои удары на лабораториях, где из мака получают опиум и дальше перерабатывают его в морфин и героин, и на наркоторговцах, в том регионе действуют примерно 20 крупных группировок, которые занимаются наркотрафиком, и 13 из них в - Афганистане, в том числе 7 - в провинции Гильменд".



